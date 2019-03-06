السكك الحديد توقيع عقد شراء 6 قطارات مكيفة جديدة

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أكدت مصادر مسؤولة في السكك الحديد، عن انتهاء إجراءات الترسية على “شركة تالجو الإسبانية”، من أجل تصنيع وتوريد ستة قطارات مكيفة جديدة إلى هيئة السكك الحديد المصرية كل منها عبارة عن وحدة واحدة.

أوضحت المصادر، “أنه قد جرى الانتهاء من تجهيز العقود التى سوف يتم توقيعها بين الطرفين”، وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من التوقيع على هذه الترسية خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأضافت المصادر، “أن تكلفة القطارات الستة، تصل إلى ما يقارب من 126 مليون يورو، تم تمويلها من خلال البنك الأوروبى من أجل إعادة الإعمار، والتنمية فى صورة قرض ميسر”، ولفت إلى أنه سوف يجرى توريد القطارات الستة خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.

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