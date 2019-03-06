الزراعة تطالب بسرعة تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية بعد انتشار الفيروس الجديد

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أعلنت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة الدكتورة منى محرز عن سعي الوزارة خلال الوقت الراهن بالإسراع في تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية خلال شهر أبريل القادم لعام 2019.

أوضحت أن قرار حظر بيع تداول الدواجن الحية قد أثار حفيظة العديد من العاملين في مجال تربية الثروة الداجنة، وأثار مخاوف المستهلكين المصريين أيضا حينما تم طرحه مسبقًا، وأوضحت أنه كام من المقرر إن يتم تأجيل قرار حظر تداول الدواجن الحية لما بعد عيد الفطر المبارك.

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ولكن بعد انتشار الفيروس الجديد لأنفلونزا الطيور فقد اقتضى الأمر إلى سرعة تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين.

محرز: الزراعة استعدت لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية أبريل القادم

وأوضحت الدكتورة منى محرز، “أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد استعدت لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية خلال الموعد المحدد لها خلال شهر أبريل القادم 2019″، وأكدت “أنها تتواصل مع مجلس الوزراء المصرية من أجل الإسراع في تنفيذ هذا القرار من جانب الجهات المسؤولة الأخرى”، وأشارت إلى أن الوزارة قد انتهت من التجهيزات الخاصة، بتوفير الأطباء البيطريين والمجازر”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا في الحادي عشر من شهر ديسمبر السابق لعام 2018، بتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية في محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة خلال شهر أبريل لعام 2019.

شعبة الدواجن: الحديث بتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية طرح بسبب الفيروس الجديد

صرح رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة والمتحدث باسم اللجنة العليا الدكتور عبد العزيز السيد، “إن اللجنة لم تجتمع منذ ثلاثة أشهر”، وأضاف إلى “أن آخر سبعة اجتماعات لم يحضر ولا مندوب واحد”، وأضاف “إن اللجنة العليا قد تم تشكيلها بناء على قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء المصري برقم 218 لعام 2018″، وأكد “إن المحليات تخاذلت”.

وأوضح عبدالعزيز السيد، “أن الحديث طرح حول سرعة تطبيق القرار من جديد، بسبب انتشار العدوى الجديدة من مرض انفلونزا الطيور الجديد h5n2، التي تهاجم الطيور خلال الوقت الراهن، ويأتي تنفيذ هذا القرار بناءً على تكليفات صادرة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون الصادر تحت رقم 70 لعام 2009، وتفعل لائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم تداول، وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع”.

تأجيل قرار حظر تداول الدواجن الحية يشكك المربين والمستهلكين في جدية الدولة

أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الدكتور ثروت سويلم، “أن تأجيل القرار يشكك المربين والمستهلكين في مدى جدية الدولة المصرية في تنفيذ قرار تطبيق تداول الدواجن الحية”، ولفت إلى أن “اللجنة قد أرسلت إلى مجلس الوزراء المصري أكثر من مرة ولم يجبنا أحد”.

وأضاف سويلم، “أن الأمر أصبح ضبابيًا بالنسبة لنا سواء اتحاد أو منتجين”، وأشار إلى “أن العدوى الجديدة قد حركت الحديث بشأن تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية”، وأوضح “أن تطبيق القرار الذي يعد الأمل الوحيد للمستثمرين، والمربين من أجل الحفاظ على الثروة الداجنة من ناحية، والحفاظ على صحة الإنسان والحد من انتشار الفيروس من ناحية أخرى”.

نصر قانون حظر تداول الدواجن الحية

نص قانون الصادر تحت رقم 70 لعام 2009، “الخاص بالحد من تداول الدواجن الحية على المخالفين، بعقوبة غلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة 3 أشهر ونهائيا حال تكرار المخالفة، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن تتراوح الغرامة من 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مع تضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة”.

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