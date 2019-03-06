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صرحت غرف الطوارئ والإغاثة في إدارات عمليات المرور، عن استعداداتها لسقوط الأمطار، وكذلك الاستعداد من أجل تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وجاءت تلك التصريحات من إدارات المرور بعد توقعات خبراء هيئة اﻷرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة في نطاق محافظة القاهرة الكبرى، وقد قامت إدارات المرور بنشر الخدمات المرورية في جميع الطرق، مع مراقبة الكاميرات لحركة السيارات بكافة المحاور من أجل رصد أى معوقات مرورية.

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تقوم “غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور” تحت رئاسة مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء عصام شادى، بمراقبة حركة السيارات في أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على كافة الطرق، كما يتم مراقبة الطرق وحركة السيارات من خلال كاميرات المراقبة من أجل رصد أى كثافات مرورية في المحاور.

المرور تعلن عن خططها تحسبًا لسقوط الأمطار على الطرق لمنع الحوادث

قامت الإدارة العامة للمرور بالعمل على توفير، ونشر العديد من سيارات الإغاثة المرورية بكافة الطرق، وخصصت الإدارة رقم من أجل مساعدة قائدي السيارات في حالة تعطل سيارات على الطرق، أو في حالة وقوع أي حوادث من خلال الاتصال على الرقم التالي: “01221110000”.

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بوضع خطة مرورية محكمة استعدادًا لموسم سقوط الأمطار على مستوى محافظة القاهرة، بالتعاون مع محافظة القاهرة، والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة لمنع ظهور أى حوادث أو تكدسات مرورية.

تضمنت الخطة على العديد من المحاور:

توزيع سيارات الشفط على قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزة عند طلبها، من أجل ضمان سرعة الوصول إلى أماكن تجمع المياه، التى يتم الإخطار بها لاسلكيا عن طريق غرفة العمليات.

تواجد سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمعدل أربعة سيارات فى كل قطاع، على أن يكون تحركهم من خلال تعليمات من قبل وكيل القطاع، والذي يعلم أماكن تواجد هذه الشفاطات بالقطاع، حتى يتم الانتهاء منها بشكل سريع.

كما تم التعاون مع “هيئة الصرف الصحى وهيئة مياه الشرب” من أجل تواجد مندوب تابع لهم داخل غرفة العمليات “الطوارئ”، ويكون بصحبته أرقام تليفونات قائدى الشفاطات بكافة القطاعات، حتى يتم إصدار الأمر بالتحرك تبعًا لمتطلبات الحدث.

كما تم التعاون بين رجال المرور، ورجال الحماية المدنية، ورجال شرطة المرافق، وكافة الأجهزة المعنية في قطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزة المعاونة بالمحافظة، من أجل العمل على توفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة ، وهي كالتالي: “136_ 01155554444”.

كما تم التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة، و”هيئة الصرف الصحي، والمحافظة، والحماية المدنية”، من أجل العمل على استقبال الأمطار، وسحب أى تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكافة الجهات.

وأعلنت الإدارة عن تخصيص خط ساخن خاص بمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية من خلال الرقم، “01205344444”، وتجهيز غرف العمليات، من خلال الخط الساخن بمحافظة الجيزة، “114”، ورقم هيئة النظافة “16809”، ورقم الصرف الصحى “125”، ورقم الحماية المدنية “180”.

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