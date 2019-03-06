الشتاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.. الأرصاد: ما نشهده الآن آخر موجة برد ومطر

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أعلن أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس، أن ما تشهده البلاد الآن من موجة الطقس السيئ، هي الموجة الأخيرة في هذا الشتاء، ولن نشهد موجة برد أو سقوط أمطار مرة أخرى خلال الأيام المتبقية من الموسم الشتوي ، مضيفًا: “وكل سنة وأنتم طيبون”.

وأضاف “عبدالعال” في تصريح صحفي ، أنه بداية من اليوم سوف تشهد درجات الحرارة أرتفاعًا تدريجيًا حتى تصل مع نهاية الأسبوع إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من السنة في كافة أنحاء الجمهورية.

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واشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد اليوم، استمرارًا لفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، منوهًا أن تلك الفرص سوف تنحصر غدًا الخميس على سيناء والسواحل الشمالية الشرقية على أن تنتهي مع آخر اليوم.

وحسب ما ورد في النشرة الدورية اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن خبراء الطقس يتوقعون أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء، أما عن الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يتسبب في اضطراب الملاحة في البحرين.

وعن حالة البحرين، أوضحت توقعات خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، خاصة في الأماكن التي بها مزروعات، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في تلك المناطق تجنبًا لوقوع أي حادث لا قدر الله، متمنية السلامة لجميع أفراد الشعب المصري.

.ويعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حسب ما ورد في نشرة أخبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 11 18

دمنهور 11 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 18

مطروح 10 17

السلوم 09 18

سيوة 07 19

بورسعيد 13 18

دمياط 12 18

الزقازيق 13 18

الاسماعلية 10 19

السويس 11 19

العريش 11 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 22

نخل 05 17

نويبع 14 22

طابا 11 18

كاترين 02 16

الطور 12 21

شرم الشيخ 12 23

الغردقة 11 24

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 07 24

أسوان 10 25

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 13 28

أبو رماد 13 26

رأس حدربة 14 26

حلايب 15 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 28

المدينة 13 23

الرياض 10 24

المنامة 18 23

أبوظبى 18 26

الدوحة 16 24

الكويت 12 22

دمشق 03 17

بيروت 13 18

عمان 04 14

القدس 05 13

غزة 11 18

بغداد 10 23

مسقط 20 25

صنعاء 09 25

الخرطوم 17 33

طرابلس 12 20

تونس 13 25

الجزائر 13 25

الرباط 10 19

نواكشوط 17 29

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس على على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 14

اسطنبول 06 13

اسلام اباد 10 21

نيودلهى 11 24

جاكرتا 24 30

بكين -02 11

كوالامبور 26 34

طوكيو 08 15

أثينا 09 20

روما 12 19

باريس 07 14

مدريد 04 15

برلين 10 13

لندن 06 13

مونتريال -16 -08

موسكو -12 02

نيويورك 06 10

واشنطن -06 01