حبس وغرامة.. عقوبة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو الحسابات الخاصة

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يتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا تحت مسمى “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، لمخاطر تزييف، والتعدى على حقوق الغير عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، ويعد بهذا من أبرز التشريعات الخاصة بتقنية المعلومات.

نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

نص “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، الذي يتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات البعض بما يعرف باسم “التهكير” للصفحات الخاصة بالأخريين حيث نص القانون على التالي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز 100 ألف جنيهًا مصريًا أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الأشخاص”.

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“فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

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