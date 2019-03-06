الصحة: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة اليوم

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صرحت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة، سوف يتم إطلاقها اليوم الأربعاء، فى أحد عشر محافظة، وتستهدف ما يقرب من 4.5 مليون طالب.

انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة بـ 11 محافظة

أعلنت رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة سهير عبدالحميد، “إن الحملة الصحية سوف يتم أطلاقها في 9788 مدرسة في أحد عشر محافظة، وهي كالتالي:

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محافظة القاهرة.

محافظة السويس.

محافظة الإسماعيلية.

محافظة المنوفية.

محافظة كفر الشيخ.

محافظة بني سويف.

محافظة سوهاج.

محافظة أسوان.

محافظة الأقصر.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة شمال سيناء.

وأضافت الدكتورة سهير عبدالحميد، “أن كافة الطلاب الذين يجرى اكتشاف إصاباتهم بأى من الأمراض المذكورة، التى تضمها المبادرة الرئاسية سوف يتلقون العلاج اللازم في عيادات التأمين الصحى، ويكون العلاج بالمجان”.

أكدت وزير الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، إن الوزارة تقدم كل الدعم في مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة في أطفال المدارس خلال فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الصحية.

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