غدًا الخميس أخر موعد.. لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

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صرحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن غدًا الخميس، هو آخر موعد من أجل تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء مناسك فريضة الحج لموسم 1440هـجريًا/ 2019 ميلاديًا.

شروط التقدم لحج الجمعيات

وأكدت الوزارة على شروط التقدم لقرعة حج الجمعيات لهذا العام، وهي:

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أن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية.

إن يكون العضو مسدد للاشتراك السنوى للجمعية.

وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى الأول من شهر يناير السابق لعام 2019.

ولم يوقع على الجمعية جزاءات بشأن مخالفات ثبتت بحقها.

وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، “يوجد العديد من قواعد التي يجب مراعاتها عند التقديم للحج الجمعيات، منها التالي:

تسجيل الطلبات عبر بوابة الحج الموحدة المصرية.

ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة سواء حج الداخلية، أو الجمعيات الأهلية، أو الحج السياحي.

سوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية عبر البوابة، من أجل اختيار الحجاج الفائزين تبعًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتى تم تحديدها تبعًا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

صرح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود، “أن مجلس أمناء المؤسسة قد اتفق على أن تكون أسعار المستويات الأربعة لحج الجمعيات”.

أسعار المستويات الأربع لحج الجمعيات

المستوى الأول لفنادق 5 نجوم، في ساحة الحرم المكى، وفنادق 5 نجوم في المنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 105 آلاف جنيهًا مصريًا، وتخصص المؤسسة بنسبة 10% ؜ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز.

المستوى الثاني، وهو للفنادق الـ 4 نجوم في المنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا بمكة المكرمة، والفنادق الـ 5 نجوم في المنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، بقيمة مالية 90 ألف جنيهًا مصريًا.

المستوى الثالث فنادق الـ 3 نجوم في المنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي، والفنادق الـ 4 نجوم في المنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 80 ألف جنيهًا مصريًا.

المستوى الرابع للفنادق المصنفة في المنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكى، والفنادق الـ 3 نجوم في المنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة، بقيمة مالية 70 ألف جنيهًا مصريًا، وتقدم كافة الفنادق وجبتى الإفطار والغداء.

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