تعرف على.. البرنامج الموحد لقراءة عدادات الكهرباء

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تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إطلاق برنامج موحد جديد خاص بتسجيل قراءة عداد الكهرباء، في خطوة تهدف إلى القضاء “الفواتير الجزافية، وتسجيل القراءات الغير دقيقة الخاصة باستهلاك المواطنين”، وذلك من أجل الوصول إلى فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطنين.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عن البدء فى تنفيذ برنامج القراءة الموحد، في الشركات التالية:

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شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء “إدارة الإبراهيمية”.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء “إدارة دمنهور”.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء “إدارة الدقى”.

أهداف برنامج الموحد لقراءة عدادات الكهرباء

التقاط القراءة لحظيًا مع صورة العداد فى حالات الأعطال، والسرقات الشاذة، والصفحات الساقطة. عدم التدخل فى تعديل أو إدخال القراءات من قبل مسئول الغرفة. منع التلاعب فى إدخال القراءات من قبل الكشاف. إعداد تقارير وافية ولحظية عن كافة القراءات. استعراض البيانات الاساسية للمشترك مع إتاحة تسجيل التعديلات لأى بيانات أساسية للمشتركين وحفظها وتصويرها على الطبيعة.

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