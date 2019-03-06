“الملا” يبحث مع مسئول البنك الأوربي سبل التعاون في تمويل المشروعات البترولية

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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء، مع يورجن ريجتريك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين البنك وقطاع البترول فى مجال تقديم الدعم التمويلى والفنى لعدد من المشروعات البترولية الجارى الاتفاق عليها بين مجموعة العمل المشتركة من الجانبين.

وخلال اللقاء، تحدث وزير البترول الدكتور طارق الملا، عن بعض المشروعات البترولية التي من المككن أن يقوم البنك بتمويلها، من بينها مشروع تنفيذ وحدة جديدة لمعالجة السولار بشركة الإسكندرية للبترول ومشروع استغلال الغازات المصاحبة لإنتاج البترول فى عدد من الحقول، وذلك بهدف الاستغلال الاقتصادى الأمثل وتحسين الجوانب البيئية والذى يتفق مع إستراتيجية وزارة البترول التى تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل فى المشروعات البترولية ، فضلا عن تمويل مشروع مجمع التفحيم بالسويس .

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وذكر “الملا” أنه تم خلال اللقاء استعراض الدور المصرى فى تنفيذ التحول لمركز إقليمى للطاقة والاستفادة المشتركة لمصر ودول شرق المتوسط، بما يدعم علاقات الشراكة مع دول الجوار، كما استعرض وزير البترول أخر التطورات الإيجابية التى حققها القطاع فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى والبترول وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين استمرارية الإمدادات.

كذلك أشار وزير البترول إلى برامج التطوير والتحديث لقطاع البترول لمواجهة التحديات ومسايرة التطورات الضخمة التى تشهدها صناعة البترول فضلا عن الجهود المبذولة لتطوير الكوادر البشرية وإعداد برامج متخصصة لإعداد العاملين من الإدارة المتوسطة حتي يتم تأهيلهم لتولى المناصب القيادية العليا فى المستقبل .

وخلال الاجتماع الذي جمع الدكتور طارق الملا أمس مع يورجن ريجتريك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية والوفد المرافق له، تم استعراض الوضع الحالى لنشاط التعدين فى مصر فى ضوء إعداد خارطة طريق وتعديل بعض بنود قانون التعدين الحالى للانطلاق بهذا النشاط وإمكانية الاستفادة من الدعم الفنى والمالى للبنك لمشروعات التعدين.

ومن ناحيته، ذكر يورجن ريجتريك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى، ان البنك على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم وتوسيع أفاق التعاون، مشيداً بالتطورات الإيجابية التى حققها قطاع البترول والتى تعطى دافعاً أكبر لفتح مجالات متعددة للتعاون المشترك فى المشروعات البترولية وتوجه مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للغاز والبترول .

يذكر أنه حضر اللقاء كلا من: المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة لشئون التعدين، والمهندس أشرف بهاء الدين نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد عبد ربه مساعد رئيس قطاع شئون البترول بالوزارة.