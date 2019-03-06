الداخلية: سداد جميع رسوم الخدمات الإلكترونية عبر “فوري”

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قامت وزارة الداخلية بتوقيع اتفاقية مع شركة فوري دهب، بمقتضاها يتم إتاحة سداد رسوم جميع خدمات البوابة الإلكترونية من خلال شبكة فوري، والمحافظ الإلكترونية للمحمول بما يتيح للمواطنين طلب خدمات الأحوال المدنية.

وأصدرت شركة فوري، أمس الثلاثاء، بيانًا تضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الداخلية عبر بواباتها الإلكترونية وهي استخراج بدل فاقد الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتراخيص المركبات، وخدمات الأدلة الجنائية، وتصاريح العمل، حيث تتم الاتفاقية سداد رسوم هذه الخدمات من خلال شركة فوري وتوصيلها إلى المنزل.

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وأكدت الشركة إن هذه الخدمة المقدمة من خلالها تأتي في إطار سياسة الدولة في التحول الرقمي، والحد من التداول النقدي تيسيرا على المواطنين.

وأضاف البيان، أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، فقد تم إضافة ١٥ محافظة إلى خدمة تجديد تراخيص المركبات وتسليم تراخيص السيارات بالتعاون مع فوري، وبهذا تصبح هذه الخدمة متوفرة في 21 محافظة مختلفة بالجمهورية.

وذكر البيان المحافظات التي تشملها الخدمة الإليكترونية، وتشمل محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وجنوب سيناء، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ.

كذلك أشار البيان إلى أن الخدمة تشمل عدة خدمات إلكترونية أخرى خاصة بالمرور ومنها سداد رسوم التراخيص والتأمين الإجباري والمخالفات، وتجديد تراخيص المركبات، وتوصيل الرخصة إلى المنزل من خلال 95 ألف منفذ معتمد والمحافظ الإلكترونية للمحمول والقنوات البنكية.

ولفت بيان شركة “فوري” إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن سياسات الحكومة لتوفير 25 خدمة رقمية جديدة سيتم تقديمها للمواطنين، بحيث تحتوي الخدمة الواحدة على أكثر من 5 خدمات فرعية وتصل إلى 20 خدمة، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.