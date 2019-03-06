الكهرباء: مد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة والعشوائية

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أعلن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قد قرر إعطاء مهلة جديدة، تعد بمثابة مد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة والعشوائية التي كان أصحابها قد تقدموا بطلبات توصيل التيار الكهربائي لها قبل 30 يونيو 2018 الماضي حتى نهاية مايو المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المواطنين وإعطائهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لإجراءات عقابية أبرزها تحرير محاضر سرقة تيار من خلال تفعيل الضبطية القضائية.

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وأشار “عسران” إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي المهلة المقررة للمواطنين الذين تم إجراء المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة والعشوائية الخاصة بهم في نهاية فبراير الماضي، خصوصا وأن ٣١ يناير الماضي كان آخر موعد أيضا لإغلاق المعاينات التي تنفذها لجان من إدارات وقطاعات الكهرباء بمختلف المناطق لتحديد قيمة المقايسة ومدى موافقة المبنى للإجراءات السليمة لتوصيل التيار الكهربائي يعقبها تركيب العدادات الكودية.

وأوضح المهندس أسامة عسران، أنه تم الموافقة على المقترح الذي تقدمت به الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي،لأنه تضمن قائمة تضم عدد المواطنين الذين مازالوا قيد الانتظار ولم يستطيعوا حتى الآن سداد المقايسات الخاصة بالعقارات التي تقدموا بطلبات لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة حتى 30 يونيو 2018 الماضي.

واشار نائب وزير الكهرباء إلى أن التقرير تضمن أيضا عدد المواطنين الذين تم إجراء المعاينات لهم ومدى سدادهم قيمة المقايسات من عدمه حتى نهاية فبراير الماضي؛ ويبين التقرير مدى إمكانية استجابة المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي لتوفيق أوضاعهم خوفًا من تصعيد الإجراءات ضد كل مخطئ أو سارق للتيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.

وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة للكهرباء قامت بتقديم مقترحًا بإعادة مد مهلة إجراء المعاينات وسداد المقايسات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٨.