التنبؤ بالفيضان تنشر خرائط عن أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة القادمة

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صرح “مركز التنبؤ بالفيضان”، وهو تابع إلى وزارة الري والموارد المائية، عن توقعات بأماكن سقوط الأمطار، خلال اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة القادمة.

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نشر المركز التنبؤ بالفيضان بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، عن توقعاته بأماكن سقوط أمطار، على أن تكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، واستبعد البيان أن تشهد محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري سقوط أي أمطار.

وقام المركز بالنشر عبر صفحته على عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم السادس من شهر مارس وحتى الثامن من شهر مارس القادم.

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