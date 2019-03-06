عاجل.. 48 حالة اختناق.. وإخلاء مجمع مدارس بالإسكندرية نتيجة تسرب “الكلور” من محطة مياه

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قامت قوات الأمن ومديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، منذ قليل، بإخلاء مجمع مدارس السيوف بمنطقة السيوف، نتيجة لحدوث تسريب لغاز “الكلور”، من محطة مياه شرب مجاورة له، وهو ما أسفر عن 48 حالة اختناق من المعلمين والتلاميذ بمجمع المدارس.

حيث صرح مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن تسرب غاز الكلور قد حدث نتيجة حدوث شرخ بإحدى مواسير الكلور، وهو ما تسبب فى تسريب غاز بمحيط مجمع مدارس السيوف مما أدى إلى حدوث إصابات بالاختناقات البسيطة لبعض الطلاب والمعلمين بلغ عددهم 48 حالة اختناق.

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وأكد العجمي أنه فور العلم بالحادث توجه يوسف الديب مدير عام الإدارة التعليمية لموقع الحدث، واتخذ القرار المناسب وهو إخلاء المجمع من الطلبة والمدرسين حفاظًا على صحتهم، وبالفعل تم السيطرة على الموقف.

ومن ناحيته، أعلن الدكتور محمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه جرى نقل 17مصابا باختناق نتج عن تسرب غاز الكلور من محطة مياه قرب مجمع مدارس بمنطقة السيوف، اليوم الأربعاء، إلى 4 مستشفيات بشرق ووسط الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

وأكد “أبو سليمان” أنه فور وقوع الحادث تحركت جميع أجهزة المحافظة لإسعاف المصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل الحالات المصابة بالاختناق، حيث أوضح أنه تم إسعاف عدد من الحالات في موقع التسريب من خلال سيارات الإسعاف ماعدا 18 حالة، تم نقل 11 حالة منهم إلى مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي بينهم ثلاث حالات بالعناية المركزة، و6 حالات نقلت إلى مستشفى الطلبة بسبورتنج، وحالة واحدة إلى مستشفى شرق المدينة بالإضافة إلى حالة أخرى بمستشفى صدر المعمورة، فيما جرى إسعاف بعض الحالات في موقع التسرب.

وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى منذ ساعات إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، يفيد حدوث تسرب غاز من محطة مياه الشرب بمنطقة السيوف، ما أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور له ووقوع إصابات بالاختناق بين التلاميذ والمعلمين.

وبناء عليه انتقلت قيادات مديرية الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء مجمع المدارس بالكامل، خوفا من حدوث اختناقات بين التلاميذ.

وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب ما أسفر عن إصابة 48 شخصا من التلاميذ والمدرسين باختناق ن تم إسعاف بعضهم في مكان التسرب بينما تم نقل 18 حالة إلى مستشفيات جمال عبد الناصر ومستشفى الطلبة بسبورتنج، ومستشفى المعمورة.

وفي سياق متصل، أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بيانا حول حادث التسريب، ذكرت فيه أن تسرب غاز الكلور نتج عن حدوث شرخ مفاجئ في احدى الخطوط الناقلة لغاز الكلور لاجهزة الحقن المغذية لمراحل انتاج المياه لمحطة السيوف مؤكدة أنه تم السيطرة على الكسر خلال دقائق.

وأضاف بيان شركة مياة الشرب، أنه جرى تشغيل وحدة معالجة التسرب اوتوماتيكا، ,ان ما حدث هو مجرد وجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور ، وحيث ان مجمع المدارس قريب من أسوار المحطة تسبب هذا في وصول رائحة بسيطة ادت إلى وقه إصابات الاختناق تخوف مسئولي المدارس لذلك تم إخلاء المجمع المدرسي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أخلت اليوم الأربعاء، مجمع مدارس السيوف، وذلك بعد حدوث تسرب غاز “الكلور” من محطة مياه شرب مجاورة له، ما أسفر عن اختناق 48 تلميذًا ومعلمًا، نقل 18 حالة منهم إلى المستشفيات المجاورة بالمنطقة.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى، حيث حدث من قبل تسرب لغاز الكلور وهو يحدث بشكل دائم من المحطة الواقعة بجوار مجمع المدارس، حيث كان أخرها في بداية الفصل الدراسي الثاني وتم تعطيل اليوم الدراسي آنذاك وإلغيت الدراسة قبل بدء اليوم واختناق الطلاب.