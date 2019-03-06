الصحة: 1.9 مليار جنيه قيمة علاج 100 ألف حالة كانت بقوائم الانتظار في 8 أشهر

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس، عن قيمة تكلفة العلاج الذي تم صرفه على ـ100 ألف حالة حرجة، كانت ضمن قوائم الانتظار تم علاجهم في 8 أشهر ضمن مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار بلغت مليار و93 مليون و736 ألف جنيه.

وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ذكرت “زايد”، أن النسبة التي شاركت بها وزارة الصحة في هذه التكلفة بلغت نحو 404 ملايين و682 ألف جنيه ونسبة التأمين الصحي بلغت 295 مليون جنيه ونسبة مشاركة من البنك المركزى وبنوك التمويل بنسبة 36%.

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ولفتت وزيرة الصحة إلي أنه تم رفع عدد المستشفيات المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي قوائم الانتظار والحالات الحرجة، لتصبح 220 مستشفي بدلا من ـ156مستشفي ، فضلا عن زيادة التداخلات من 9 تداخلات لـ11 ، موضحة أنه تم توفير ما يقرب من 245 مليون جنيه كانت مهدرة نتيجة عدم ميكنة النظام الصحي .

وأوضحت الدكتورة نهالة زايد، أن هناك صندوقا للاستدامة لقوائم الانتظار وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للقضاء علي قوائم الانتظار للحالات الحرجة.