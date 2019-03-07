المصيلحي: صرف المخصصات التموينية للمواليد الجدد لن يكلف الدولة جنيهًا

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كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن أن الدولة لن تتحمل أي عبء مالي عند صرف المخصصات التموينية للمواليد الجدد، الذين تم اضافتهم على البطاقات، مؤكدا أن الأمر لن يكلف الدولة جنيهًا إضافيًا عن الاعتمادات المالية المخصصة للدعم خلال العام المالي الجاري.

وأكد “المصيلحي” في تصريح صحفي له، أمس الأربعاء، أن نجاح الوزارة في عملية تنقية البطاقات من الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة والوهمية وحذف غير المستحقين، هو ما ساهم في توفير الدعم اللازم لإضافة المواليد الجدد، مضيفاً أنه ومع ذلك لم تسفر عملية التنقية عن الوفر اللازم لتحقيق المعادلة المنشودة.

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وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنتهاء المرحلة الأولى من عملية استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم بنجاح في نهاية فبراير الماضي، لافتا إلي أن الوزارة بدأت المرحلة الثانية الجمعة الماضية والتي تستهدف حذف غير المستحقين للدعم التمويني خلال شهر مارس.

وشدد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي على أنه سيتم صرف الدعم التمويني من مخصصات تموينية ونقاط الخبز للمواليد الجدد بعد الانتهاء من مراحل استبعاد غير المستحقين الأربعة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين قد نفذت عملية استهداف غير المستحقين وفقا لمعايير الاستهلاك وحجم الإنفاق لذلك استبعدت من يدفع في التعليم مصروفات 30 ألف جنيه سنويًا أو كان معدل استهلاكه للكهرباء 650 كيلو وات شهريا فأكثر أو فاتورة محمول 800 جنيه شهريًا فأكثر أو امتلاك سيارة موديل 2014 فأكثر أو من تقلد أحد الوظائف الإدارية العليا.

وأوضح الوزير أنه سيتم إنذار جميع الذين تم استبعادهم من بداية شهر مارس الجاري من خلال إيصال صرف الدعم عبر رسالة مكتوبة في الإيصال الذي يتسلمه المواطن من المنفذ التمويني، يتضمن سبب استبعاده، يأتي ذلك بالتزامت مع فتح وزارة التموين لباب تقديم التظلمات عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الدعم المصرى لمدة 15 يوماً تنتهي 15 مارس الجاري.