التضامن: صرف معاشات مارس المحولة إلى البنوك الأحد القادم

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف معاشات شهر مارس، وذلك من أجل صرف المعاشات المحول صرفها عبر البنوك المصرية، والبالغ عددها ما يقارب من 1.5 مليون قائم بصرف المعاشات، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.

صرف معاشات مارس المحولة إلى البنوك الأحد القادم

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى في القطاعين العام والخاص، على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من أجل بدء صرف المعاشات عن شهر مارس.

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وقد بدء صرف معاشات شهر مارس اعتبارًا من الجمعة السابقة، لعدد يقارب من 7.6 مليون قائم بصرف المعاشات، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 12.7 مليار جنيهًا مصريًا.

ويتم صرف المعاشات عبر ماكينات الصرف الآلية “A.T.M”، أو من خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم 3 من شهر مارس الجاري.

وأشار والي إلى، “أن المعاشات المحول صرفها عبر بنك ناصر الاجتماعى، ومن خلال مكاتب البريد وعددها يصل إلى ما يقارب من 3.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا 5 من شهر مارس، ومن المتعين أن يتم صرف المعاشات المحولة عبر البنوك، والتي يصل عددها إلى ما يقارب من 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيهًا مصريًا، اعتبارًا من يوم 10 من شهر مارس الجاري لعام 2019”.

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