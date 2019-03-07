التفاصيل كاملة.. عن خطة الحكومة للتصدى لمتعاطى المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة

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تضمن اجتماع مجلس الوزراء المصري، الذي عقد مساء أمس الأربعاء، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، العديد من التوجيهات من أجل التعامل بشكل رادع مع متعاطى المخدرات بالجهاز الإداري للدولة.

خطة الحكومة للتصدى لمتعاطى المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة

تم تكليف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية، من أجل وضع إجراءات تنفيذية واضحة، وصريحة بشأن متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة.

تم تكليف الوزراء المصريين بالعمل على تعديل “اللوائح”، الخاصة بالهيئات، والأجهزة التابعة لهم، بما يتماشى مع الإجراءات التنفيذية الرادعة، والحاسمة، التى سوف تتم من خلال اللائحة التنفيذية الخاصة بـ “قانون الخدمة المدنية”.

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع كافة الوزراء والأجهزة المعنية بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة من أجل الكشف عن متعاطي المخدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية.

تقوم وزارة الأوقاف المصري بالعمل على تنظيم فعاليات دورات تثقيفية لعدد يقارب من 150 إماماً على مدار الأسبوع، بالتعاون مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة والدعاة بتوعية المواطنين بمخاطر إدمان المخدرات، وآثارها المُدمرة على الصحة وعلى المجتمع.

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