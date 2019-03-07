تعرف على نصائح وزارة الصحة لتجنب الإصابة بـ “الأنيميا”

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حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح التى يجب أن يتم اتباعها من أجل تجنب الإصابة بمرض الأنيميا، ومنع التعرض لمخاطر الإصابة بها، وتأتي تلك الخطوة فى إطار سعى الوزارة لتوعية والأطفال والكبار بأهمية التغذية السليمة.

نصائح وزارة الصحة لتجنب الإصابة بـ “الأنيميا”

تقدم وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح، الخاصة بتجنب الإصابة بمرض الأنيميا من أجل صحة أفضل للكبار والصغار، وتفادي تعرض الأشخاص للإصابة بالأمراض الناجمة عن سوء التغذية.

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تناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، مثل الفول، والعدس، والجرجير، والملوخية، واللحوم، والدواجن.

الحرص على تناول العصائر، والخضار، التي تحتوي على فيتامين “ج”، مثل: البرتقال، والليمون, الجوافة، واليوسفي.

تناول الفلفل الأخضر، الطماطم، مع الوجبات، من أجل مساعدة الجسم على امتصاص عنصر الحديد.

عدم شرب الشاي مع الوجبة الغذائية، وتأجيله إلى بعد تناول الوجبات بساعتين.

تناول الأطعمة الطازجة، والابتعاد عن تناول الأطعمة المجمدة، أو الأطعمة المحفوظة.

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