الأوقاف: دعوة الإخوان للإضرار بالدولة تعد من أسوأ أنواع الخيانة للوطن

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صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، “أن دعوة بعض من عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من أجل الإضرار بالوطن، ومصالحه العليا وصورته بالداخل أو بالخارج، وقيام المفسدين فى الأرض منهم باستهداف مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه، وسفك دماء الآمنين من أبنائه بغير حق افتراء على الله ورسوله، بالإضافة عن كونه إجرامًا وإثمًا كبيرا فإنه يعد من أسوأ أنواع الخيانة الوطنية”.

وأشار وزير الأوقاف، “أن تلك جرائم مؤكدة من هؤلاء الخونة، الذين قد باعوا أنفسهم إلى الشيطان وإلى أعداء الأمة، ويجب التعامل معهم، ومع كل من يروج لأفكارهم أو يتبناها، أو يدعو إليها بمنتهى الحزم والحسم، حتى يتم استئصال شأفة الإرهاب الغادر ويتم اقلاعنه من جذوره، ونخلص البشرية كلها من شروره وآثامه”.

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وشدد الوزير، على ضرورة التعامل بنفس القوة، والحسم مع كل من يروج لتلك الدعوات بأى طريق كان، وأكد على “أن التستر على أى من هذه العناصر خيانة للدين والوطن، أما التمكين لأى من هذه العناصر فى أى مفصل من مفاصل الدولة فهو جريمة كبرى في حق الوطن”

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