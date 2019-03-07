الأرصاد: طقس معتدل وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. العظمى بالقاهرة 21 درجة

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ذكر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 7 مارس، أنه على عكس ما شهدته البلاد من موجة باردة وأمطار غزيرة ورعدية في مطلع الإسبوع الجاري وحتى أمس الأول، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حتى حلول فصل الربيع ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة، مؤكدًا أنه من المستبعد أن تشهد الأحوال الجوية أي موجات صقيع أخرى حتى بدء فصل الربيع بعد إسبوعين.

وأضاف “شاهين” في تصريح صحفي، أن طقس اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

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وحسب ما ورد في النشرة الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن خبراء الطقس يتوقعون أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما تقل الرؤية في وجود الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة نشطة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين، قال الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

.ويعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حسب ما ورد في نشرة أخبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 7 مارس على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 10 21

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 19

دمنهور 11 19

الإسكندرية 08 19

بلطيم 10 18

مطروح 07 17

السلوم 09 18

سيوة 08 19

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 13 18

الإسماعلية 08 21

السويس 10 20

العريش 11 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 21

نخل 06 19

نويبع 14 24

طابا 11 20

كاترين 02 16

الطور 14 25

شرم الشيخ 14 25

الغردقة 13 26

مرسى علم 12 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 22

المنيا 07 22

أسيوط 08 23

سوهاج 08 24

قنا 08 25

الأقصر 10 26

أسوان 10 27

أبوسمبل 11 26

الوادي الجديد 06 24

شلاتين 13 26

أبو رماد 13 25

رأس حدربة 14 24

حلايب 15 23

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 7 مارس على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 32

المدينة 13 25

الرياض 09 22

المنامة 17 22

أبوظبي 17 24

الدوحة 16 24

الكويت 10 24

دمشق 01 17

بيروت 11 17

عمان 04 14

القدس 06 14

غزة 11 18

بغداد 08 22

مسقط 20 29

صنعاء 09 25

الخرطوم 17 32

طرابلس 13 22

تونس 11 24

الجزائر 09 16

الرباط 08 16

نواكشوط 17 30

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 7 مارس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -03 12

اسطنبول 07 15

إسلام آباد 09 29

نيودلهى 12 26

جاكرتا 24 30

بكين -01 13

كوالامبور 24 33

طوكيو 04 10

أثينا 09 19

روما 10 20

باريس 04 11

مدريد 04 13

برلين 07 16

لندن 04 10

مونتريال -17 -08

موسكو -05 -02

نيويورك -05 -01

واشنطن -02 05