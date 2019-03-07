الصحة توفير وسائل لدعم القطاع الخاص للمشاركة بالمنظومة الجديدة للتأمين

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صرحت وزارة الصحة والسكان، عن توفير كافة سبل الدعم المختلفة من أجل العمل على إدخال القطاع الخاص عند تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، بما يعمل على خدمة المريض، ويساهم في العمل على توسيع مظلة التأمين الصحي.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، “إن عمليات تسجيل الأسر فى محافظة بورسعيد مستمرة على أن يكون لكل أسرة ملف طبي شامل ومتكامل”، وأكد، “أن عملية التسجيل تتم بشكل مجاني، ويحفظ حق الأسرة المصرية في الحصول على الخدمات الطبية المميزة”.

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وأشار المصدر، “أن العمل مستمر بالوحدات الصحية من أجل تجهيزها لأداء الخدمات الطبية إلى المنتفعين”، وأكد، “أن الوحدات الصحية سوف تكون مجهزة بكافة وسائل الكشف، والتشخيص، وصرف العلاج”.

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