تعرف على.. شروط ومراحل عودة جثامين المصريين المتوفين بالخارج

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هناك شروط ومراحل عودة جثامين المصريين المتوفين بالخارج، حيث سمح جمهورية مصر العربية من خلال موانيها ومطاراتها لاستقبال رفات، وجثامين المصريين المتوفين في الخارج من خلال إدارات “الحجر الصحي”.

ولابد من خضوع تلك الرفاة والجثامين للإجراءات وشروط الفحص الطبي، التي تضمن عدم تسرب أي أوبئة أو أمراض إلى داخل البلاد.

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يتم دفع الرسوم المقررة من أجل ذلك، وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص الدولة على احترام رغبات الأهل والمواطنين المصريين في الحصول على رفاة ذويهم ودفنها في أرض الوطن.

شروط ومراحل عودة جثامين المصريين المتوفين بالخارج

وتبدأ رحلة نقل الجثمان إلى أرض المواطن، بعد الحصول على موافقة من الملحق الطبي بالبلد المشحون منها التابوت، ليتم حجز مكان له على الطائرة، يتم دفع نفقة نقل الجثمان من قبل ذوي الشخص المتوفى، ويتم نقل الجثمان بعد الحصول على كافة الموافقات الصحية، والأمنية والدبلوماسية من أجل العودة إلى الوطن.

بوصول الجثمان على متن الطائرة، يتم إخطار إدارة الحجر الصحى في المطار، و يتم تأمين نزوله إلى أرض الوطن من خلال أطباء، ومتخصصين فى الأمراض الوبائية، منعًا لتسرب أى أمراض أو فيروسات إلى البلاد.

يتم توقيع الكشف على الجثمان، والإطلاع على أسباب الوفاة الواردة في التقارير الطبية المرفقة في التابوت فإذا كان سبب الوفاة طبيعى يسمح له بالتصريح بالدفن ويسلم إلى أهله ويستمر التابوت، بمعرفة رجال الحجر الصحي.

وفي حالة إذا كان سبب الوفاة مرض معد أو مشاكل صحية وبائية، يتم سداد الرسوم بواقع 5 جنيهات مقابل إصدار تصاريح الدفن، والخروج من المطار، وتتولى سلطة الحجر الصحي في مسقط رأس الجثمان تأمين الدفن، تبعًا لضوابط محددة منعًا لتفشي الأوبئة.

تبعًا للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لنقل الجثامين، في حالة الجثامين التى لا يتسلمها الأهل، أو ليس لها أهل يتم وضعها بمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، ويتم بموجب شهادات البيانات التى يتم استخراجها من الحجر الصحى إصدار شهادة الوفاة للجثمان، وكذلك بموجبها يتم إصدار كافة الأوراق الرسمية المتعلقة بإعلام الوراثة.

أزمة كبيرة في توصيل جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى مطارات الصعيد

أوضحت مصادر مطلعة في وزارة الصحة والسكان عن وجود أزمة كبيرة فى توصيل جثامين المصريين المتوفين في الخارج إلى مطارات محافظات الصعيد، بسبب عدم وجود تصاريح خاصة بالطيران المدني بحمل البضائع إلى تلك المطارات.

ولكن بعد العديد من المحاولات، أصدرت أحد خطوط الطيران المدني تصريح بحمل البضائع التي مكنها بعد هذا من نقل توابيت المصريين المتوفين العائدين من الخارج، ليتم توصيلها إلى ذويهم ،بإلى جانب توصيل الركاب إلى محافظة أسيوط، ومحافظة سوهاج، ومحافظة الأقصر .

تسعى خلال الوقت الراهن وزارة الصحة والسكان إلى إجراء تعديلات على “قانون الحجر الصحي”، حيث قامت بتجهيز مسودة خاصة بالقانون من أجل عرضه على مجلس النواب المصري ليتم إقراره بشكل نهائي.

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