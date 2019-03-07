شاكر: تطبيق شحن عدادات الكهرباء بتقنية البلوتوث وتحويل الرصيد إبريل المقبل

Advertisements

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر تطبيق منظومة شحن عدادات الكهرباء الجديدة باستخدام تقنية البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف المحمول بداية من أبريل المقبل.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفيه، اليوم الخميس، الموافق 7 مارس، أن وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لمنظومة الشحن الجديدة حاليا يضعون اللمسات الأخيرة والاختبارات النهائية لتجارب عملية شحن العداد باستخدام تقنية البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف ويأتي إطلاق هذه المنظومة الجديدة للدفع في إطار تسهيل وتيسير عملية الشحن على المواطنين وعدم الارتباط بجهات شحن معينة.

Advertisements

ولفت المصدر، إلى أن رسوم شحن العداد باستخدام تقنية البلوتوث ستكون أقل من التكلفة الحالية التى تعتمد على منافذ الشحن المتعارف عليها، مؤكدا أن تكلفة الرسوم لن تزيد عن 3 جنيهات.

وتابع مصدر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تطبيق منظومة شحن عدادات الكهرباء الجديدة باستخدام تقنية البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف المحمول بدءًا من أبريل المقبل.