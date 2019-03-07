الجريدة الرسمية تنشر.. 20 قرارا لرئيس الوزراء لتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة

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قامت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، بنشر 20 قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة.

20 قرارا لرئيس الوزراء المصري

تضمنت القرارات الخاصة من رئيس مجلس الوزراء لتخصيص أراضي من أجل المنفعة العامة،

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تخصيص أراضي لإقامة مدارس.

تخصيص أراضي لإقامة محطات صرف صحي.

تخصيص أراضي لإقامة سجل مدنى.

تخصيص أراضي لإقامة برج مراقبة للدفاع الجوي.

تخصيص أراضي من أجل إقامة معهد أزهري.

وافق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا على تخصيص ستة قطع أراض لصالح “مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة دمياط”، من أجل إقامة مدارس تعليم أساسي، أو تعليم إعدادي أو تعليم ثانوي عليها فى كل من المناطق التالية:

قرية شحاتة.

ناحية المعاشات الصغيرة.

قرية كفور الغاب.

عزبة الملجأ.

مركز كفر سعد.

قرية الشيخ ضرغام بمدينة عزبة البرج.

وتم تخصيص قطعة أرض بمدينة الروضة.

مركز فارسكور.

كما تم تخصيص ثلاثة قطع أراض لصالح “مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة سوهاج”، من أجل إقامة مدارس عليها في كل من المناطق التالية:

زمام ناحية الحمادية بمركز سوهاج.

زمام جهينة الشرقية بمركز جهينة.

زمام الحرجة بالقرعان بمركز البلينا.

كما تم تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة قنا بناحية العوامر الغربية، مركز أبو تشت؛ من أجل إقامة مدرسة إعدادى، وتم تخصيص قطعة أرض أخرى لصالح مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الشرقية، من ناحية الشرقاية، مركز كفر صقر، لإقامة مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية.

كما تم تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة مطروح، من أجل إقامة إحدى المدارس اليابانية عليها.

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