تفاصيل مقتل 7 إرهابيين على يد قوات الأمن بالجيزة بعد تبادل لإطلاق النار

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أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل، نبأ عاجل عن مقتل 7 إرهابيين وإصابة ضابط شرطة في عملية إطلاق نار مع بعض العناصر الإرهابية بمحيط الطريق الدائري بالجيزة.

وحول تفاصيل الحادث، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا لتوضيح ملابسات الواقعة، جائ فيه: “استكمالا لجهود وزارة الداخلية فى مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فقد توفرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطنى تفيد صدور بعض التكليفات لمجموعة من العناصر المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية المحظورة، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الإرهابية، يأتي ذلك بالتزامن مع الدعوات التى أطلقتها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة القصيرة الماضية بهدف إحداث حالة من الفوضى”.

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وأضاف بيان الداخلية: ” وردتنا معلومات تفيد أن هناك مخطط إرهابي تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تنفيذه، وهو زرع إحدى العبوات الناسفة بالجيزة، وقد أستقل العناصر الإرهابية سيارة ربع نقل، وتنكروا وقاموا بارتداء زى عمال الكهرباء للتمويه واتخذوا أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرًا لهم لتصنيع تلك العبوات الناسفة، والانطلاق منه لتنفيذ مخططتهم الإرهابى”.

وأوضحت الداخلية أنه على الفور تم إعداد ألاكمنة اللازمة، حيث اشتبهت القوات فى سيارة ربع نقل بيضاء اللون، وحين الاقتراب منها بادر مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دف قوات الأمن للتعامل مع مصدر النيران، وهو ما أسفر عن إصابة أحد الضباط المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم ثلاثة أشخاص، وقد تبين ارتداء اثنين منهم ملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية إليه عيار 7,62 * 39 وطبنجة 9 م والعديد من الطلقات ، وبتفتيش السيارة المشار عليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير بعض الكابلات الكهربائية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عمليات التتبع التي قام بها جهاز الأمن الوطني، مكنت القوات من تحديد الوكر وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات، حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجده داخلها، وأسفرت المداهمة عن مصرع عدد 4 أشخاص جارى تحديد هويتهم.

كما عثر معهم على كمية من المواد المتفجرة، وبعض أدوات تصنيع المتفجرات وهي: “مادة r-saltK”، وكيس رولمان بلى، و3 جهاز ريموت، 2قناع غاز ” وذاكرة تخزين فلاش ميمورى، كذلك وجد بعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية وعدد 3 بنادق آلية وأفارول عمال و2 خوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ظهر اليوم الخميس، الموافق 7 مارس، مقتل 7 من عناصر حركة “حسم” الإرهابية على يد قوات الأمن في اشتباكين متفرقين بمدينة 6 أكتوبر، كما تم إصابة ضابط أثناء الاشتباكات، وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنها وجهت ضربة استباقية للحركة التابعة لجماعة الإخوان، والتي كانت بصدد تنفيذ عمليات عدائية بمحافظة الجيزة.