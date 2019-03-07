ضبط “هاكر” اخترق 1000 حساب للسيدات على الفيس بوك لابتزازهم ماديًا

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قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، بإلقاء القبض على أحد الأشخاص “هاكر” لقيامه بالاستيلاء على عدد ما يقارب من 100 حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ليقوم بالاستيلاء على البيانات واستغلالها السيدات ماديًا.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغ من قبل المواطنة “مريم.م”، والتي تقيم في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، أبلغت عن تضررها من مستخدم عبر الهاتف المحمول، بسبب قيامه بإرسال رسائل عبر الهاتف الخاص بها عن طريق تطبيق “واتس آب” تتضمن صور خاصة بها بملابس منزلية.

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وأوضحت أن الرسائل كانت تتضمن على عبارات تهديد، وابتزاز بطلب تصوير نفسها صور، ومقاطع فيديو وهي عارية في مقابل عدم نشر تلك الصور المشار إليها، توصلت الجهود الأمنية إلى أن وراء ارتكاب تلك الحادثة شاب يسمى “حسام.م”، يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو عامل زراعي، يقيم في محافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية وبالتعاون مع “قطاع الأمن العام، ومديرية أمن محافظة البحيرة”، تم استهداف الشخص المذكور، وتم ضبطه في محل إقامته.

من خلال إجراء التفتيش الأمني، تبين قيام الشاب المذكور، باستخدام برامج اختراق واستيلائه من خلالها على ما يقارب من 1003 حسابات شخصي عبر موقع فيس بوك، إلى جانب وجود تطبيق يتم استخدامه في إقامة وتمرير أرقام الهواتف المحمولة الدولية الوهمية يتم استعماله عبر تطبيقات المحادثات المتنوعة بهدف صعوبة الوصول إليه.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه، وأعترف أيضا بالعديد من الوقائع المماثلة، وذلك بغرض ابتزاز أصحاب الحسابات الشخصية عبر حساب الفيس بوك، من أجل الاستفادة منهم ماديًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

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