الخارجية: الإفراج عن مواطنين محتجزين في إيران

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قالت وزارة الخارجية،أنه تم الإفراج عن المواطنين الاثنين والذين قد سبق احتجازهما من قبل السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، كان ذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه في فى ظل المتابعة الدائمة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، فقد نجحت جهود الوزارة في الإفراج عن المواطنين الاثنين.وأكدت وزارة الخارجية، في هذا الشأن، أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، و حرصت الوزارة على التأكد من معاملتهما بصورة لائقة خلال فترة احتجازهما.

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