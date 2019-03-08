المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: 89% من السيدات استفدن من برنامج تكافل وكرامة

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الموافق 8 مارس، تقرير “إنفوجرافيك” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أظهر أن 89% من السيدات استفدن ببرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تمويل ‏58.3 ألف مشروع للسيدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات، بجانب استفادة ‏10 آلاف سيدة من مبادرة “امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي”، وكذلك توفير برنامج “مستورة” ‏16.3 ألف فرصة توظيف للسيدات، وذلك ضمن هدف القضاء على الفقر.

وأوضح الإنفوجرافيك ما رصدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من مؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من إنجازات خلال ‏النصف الأول من العام 2018/2019، إلى أن هدف القضاء على الجوع، شمل أيضاً استفادة ‏38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات و‏34.5 مليون سيدة من البطاقات التموينية، أما فيما يخص هدف الصحة الجيدة والرفاه فقد تم تحقيق الاستفادة لـ825 ألف امرأة معيلة من دعم التأمين الصحي و‏8 ملايين امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة. ‏

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وأشار تقرير المركز الإعلامي إلى أن هدف التعليم الجيد تضمن قيد ‏11.7 مليون طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي، واستفادة ‏66 ألف من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم، في حين شمل هدف المساواة بين الجنسين تنظيم 30 لقاء توعويا لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 601 ألف سيدة وإنشاء 6 وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وأضاف أن هدف العمل اللائق لوزارة التخطيط أوضح نمو الاقتصاد الذي شمل تعزيز قدرات ‏6 آلاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق فضلا عن انخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار ‏3.7 نقطة مئوية وذلك بمقارنة الربع الرابع من 2018 بالربع الرابع من 2017.