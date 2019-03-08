التموين: إنذار 400 ألف بطاقة تموينية بالحذف والتظلمات بلغت 25%

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كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، عن تفاصيل ما تم من إلإجراءات التنقية والحذف في بطاقات التموين بالمرحلتين الأولى والثانية لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، والتي بدأتها وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ شهلا ونصف مضى ومستمرة حتى إبريل المقبل .

حيث ذكر “مدكور” أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية لعملية الحذف والتنقية، تم إنذار 400 ألف بطاقة فقط من إجمالي مستحقي الدعم، ممن انطبقت عليها أحد المعايير المحددة للحذف.

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وأضاف مدكور – في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، الموافق 8 مارس، أن العدد الذي تلقته وزارة التموين من تظلمات قد بلغ نحو 25% من إجمالي عدد البطاقات التي تم إنذارها، أي ما يقرب من 100 ألف تظلم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة “دعم مصر”.

وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إلى أنه من المقرر استمرار فتح باب التظلمات أمام المتضررين من الحذف حتى 15 من مارس الجاري، مطالبًا المواطنين الراغبين في التظلم بسرعة إجراء الطلب.

وأكد الدكتور عمرو مدكور، أن القائمين على فحص التظلمات الواردة للوزارة سيقومون بالتدقيق في كافة التظلمات، مشيرا إلى أنه سيتم البت فيها اعتبارًا منذ الأول من أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن نهاية فبراير الماضي، عن بدء المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من منظومة الدعم وفقًا لـ 5 معايير، تم تحديدها بناءً على قدرت الأفراد على الاستهلاك، وهي:

حذف من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً.

حذف من تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً.

حذف من تزيد مصاريف مدارس أحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنوياً فأكثر.

حذف من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

حذف من تقلد أحد الوظائف العُليا بالدولة.