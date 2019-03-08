الصحة:الانتهاء من فحص 4 مليون 338 ألف مواطن بالمرحلة الثالثة لحملة “100 مليون صحة”

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، الموافق 8 مارس، أن الوزارة نجحت في عمل مسح طبي على عدد 4 مليون 338 ألف مواطن، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس “سي”، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تحمل شعار: “100 مليون صحة”، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الخميس، في 7 محافظات بالمرحلة الثالثة المنعقدة حاليًا.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم إجراء المسح الطبي عليهم فى المراحل الثلاثة من “المبادرة الرئاسية”، فى الـ27 محافظة بلغ نحو 35 مليونا و233 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين بالجمهورية، وأن صرف العلاج للمرضى يكون بالمجان لمن تثبت إصابته.

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وذكرت الدكتورة هالة زايد، أن المرحلة الثالثة من حملة “100 مليون صحة” قد شهدت منذ انطلاقها أول مارس الجاري، إقبالاً منقطع النظير فى شتى نقاط المسح بالمحافظات الـ 7 المشاركة بالمبادرة، حيث تخطت نسبة الإقبال 164% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، وأضافت “زايد” مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة، والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات، إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

من ناحيته كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر إقبالا على الفحص من خلال فرق الحملة حيث سجلت أعلى إقبالا بتردد مليون و178 ألف مواطن بنسبة تحقيق 242% من المستهدف اليومي، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الشرقية بتردد 924 ألف و 243 مواطن، ثم تلتها محافظة الجيزة 761 ألف و 37 مواطنا، والغربية سجلت تردد 550 ألف و 605 مواطن، ثم المنيا 532 ألف و 357 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 334 ألف و 894 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 56 ألفًا و483 مواطنًا.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية مستمرة في تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.