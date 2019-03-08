الأرصاد: طقس السبت معتدل يميل للدفء والعظمى بالقاهرة 23 درجة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، تفاصيل توقعات الخبراء لطقس الغد السبت ، حيث ذكر خبراء الهيئة أنه من المتوقع أن يسود غداً السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف خبراء الطقس أنه ستقل الرؤية في الصباح بسبب وجود الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما أنها تكون كثيفة على بعض الطرق خاصة التي تتواجد بها المزروعات، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

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وبخصوص حالة البحرين، ذكر خبراء الأرصاد أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وحول بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت فهي:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات.

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة.