إصابة 6 مصريين في حريق نشب بعمارة سكنية بحي العزيزية بالسعودية

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ذكرت السلطات السعودية بحي العزيزية بمدينة مكة بالمملكة العربية السعوديةن أنه نشب صباح اليوم الجمعة، الموافق 8 مارس، حريق بعمارة سكنية مكونة من 4 طوابق، أصيب فيه 6 مصريين.

حيث نشرت صحيفة “سبق” السعودية، منذ ساعات، إن فرق الدفاع المدنى السعودي، قد تمكنت من إخماد الحريق وإسعاف المصابين، وهم 4 نساء وطفلان، فيما باشرت النيابة و فريق التحقيق البحث لمعرفة السبب وراء الحادث.

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وكانت غرفة مركز العمليات 911 بمنطقة مكة، قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في عمارة سكنية بحي العزيزية في “مخطط ستر” ، وأنه عند وصول فرق الدفاع المدني اتضح أن سبب اندلاع الحريق كان اشتعال النار بمطبخ في شقة بالدور الثالث من العمارة المكونة من 4 طوابق، وقد تم إخلاء العمارة من سكانها وإخماد الحريق.

فيما يباشر الأن فريق التحقيق بالإدارة التحري لتحديد أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.