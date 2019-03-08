“الأرصاد” تجاوب على سؤال.. لماذا بدأ الربيع مبكرًا؟ وسبب ارتفاع درجات الحرارة

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أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي علي كافة الأنحاء بداية من اليوم الجمعة وحتى آخر الأسبوع.

وأضاف “عبدالعال” في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، الموافق 8 مارس، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات عن الأيام الماضية على كافة البلاد تقريبًا، مضيفًا أن هناك تواجد للشبورة المائية التي تظهر في الصباح الباكر على المحافظات الشمالية خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعات.

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وأوضح “عبد العال” أن الطقس في ساعات النهار سيكون دافئ بينما يبقي الليل باردًا، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 19 إلى 20 درجة والوجه البحري والقاهرة من 22 إلى 23 وجنوب سيناء والغردقة ما بين 24 إلى 25 وشمال الصعيد من 22 إلى 23 وجنوب الصعيد 26 إلى 27، نافيًا أن يكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على الأنحاء.

وحول السؤال هل يبدأ فصل الربيع مبكرًا مثلما حدث مع فصل الشتاء؟ ، أكد رئيس هيئة الأرصاد أن فصل الربيع هذا العام سيبدأ مبكرًا مثلما بدأ فصلا الخريف والشتاء السابقين مُبكرًا، لافتًا إلى أن البداية الفعلية لفصل الربيع ستكون من الأربعاء المقبل، رغم أن البداية الجغرافية والمناخية في 21 مارس.

وأرجع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أسباب بداية الربيع مبكرًا، إلى الدورات المناخية التي تغيرت في الأرض وهو ما أدى إلى تغير أوقات الفصول، وهذل ما قد شاهدناه من قبل في فصلي الخريف والشتاء الماضيين، مضيفًا أنهما جاءا قبل موعدهما المناخي والجغرافي، وهو ما يؤكد أن الدورات المناخية مازالت متغيرة وقد تأثرت بها مصر مثلما حدث في بلاد كثيرة من دول العالم.