تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. طقس دافئ وارتفاع في درجات الحرارة

منذ 15 دقيقة أخبار مصر
تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. طقس دافئ وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم السبت الموافق 9 مارس من العام الحالي 2019 ، حالة الطقس في مصر خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، قال إن مصر سوف تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت ، يصل لـ24 درجة يوم الإثنين المقبل.

وزاد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن طقس الثلاثة أيام المقبلة ، سيكون دافئ خلال ساعات الليل على جميع الأنحاء ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية ، يسود البلاد اليوم السبت الموافق 9 مارس من العام الحالي 2019 ، طقس معتدل على السواحل الشرقية ، يكون مائل للدفء على السواحل الغربية للبلاد ، دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من العام خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وبحسب بيان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، حتى شمال الصعيد ، وتكون كثيفة على بعض الطرق ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الطقس في بيانهم عن أخبار الطقس ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية ، أما حالة البحر الأحمر ، فأوضح خبراء الطقس أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية.​