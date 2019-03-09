تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. طقس دافئ وارتفاع في درجات الحرارة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم السبت الموافق 9 مارس من العام الحالي 2019 ، حالة الطقس في مصر خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، قال إن مصر سوف تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت ، يصل لـ24 درجة يوم الإثنين المقبل.

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وزاد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن طقس الثلاثة أيام المقبلة ، سيكون دافئ خلال ساعات الليل على جميع الأنحاء ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية ، يسود البلاد اليوم السبت الموافق 9 مارس من العام الحالي 2019 ، طقس معتدل على السواحل الشرقية ، يكون مائل للدفء على السواحل الغربية للبلاد ، دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من العام خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وبحسب بيان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، حتى شمال الصعيد ، وتكون كثيفة على بعض الطرق ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الطقس في بيانهم عن أخبار الطقس ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية ، أما حالة البحر الأحمر ، فأوضح خبراء الطقس أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية.​