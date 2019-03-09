تعرف على.. أسعار الدم ومشتقاته في بنوك الدم القومية

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تعمل بنوك الدم القومية التابعة لوزارة الصحة والسكان على توفير الدم ومشتقاته، لكافة المرضى بالمستشفيات العامة، والمستشفيات المركزية، والمستشفيات التابعة للتأمين الصحى، بأسعار تعد منخفضة مقارنة مع نظيرتها بالمستشفيات الخاصة.
أسعار الدم ومشتقاته في بنوك الدم القومية
- سعر كيس الدم الكامل، بسعر 140 جنيهًا مصريًا.
- سعر وحدة كرات دم حمراء للبالغين، بسعر 140 جنيهًا مصريًا.
- رسم اختبار الفصيلة، بسعر 25 جنيهًا مصريًا.
- سعر وحدة بلازما طازجة مجمدة، بسعر 60 جنيهًا مصريًا.
- سعر وحدة بلازما مجمدة، بسعر 50 جنيهًا مصريًا.
- سعر وحدة بلازما منزوعة الكرايو، بسعر 50 جنيهًا مصريًا.
- سعر وحدة كرايو، بسعر 60 جنيهًا مصريًا.
- سعر وحدة صفائح عشوائية المتبرع، بسعر 40 جنيهًا مصريًا.
- سعر 6 وحدات صفائح من متبرع واحد، بسعر 900 جنيهًا مصريًا.
- 12 وحدة صفائح من متبرع واحد، بسعر 1800 جنيهًا مصريًا.
- صفائح مفلترة الوحدة، بسعر 75 جنيهًا مصريًا.
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