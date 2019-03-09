تعرف على.. عقوبة خيانة الأمانة وتبديد الأموال بقانون العقوبات

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يقوم العديد من المواطنين الدائنين تحت طائلة القانون لعدم قدرتهم على سداد المديونيات الخاصة بهم، مما يجعلهم فى مواجهة “قانون العقوبات المصري”، الذي تضمن عقوبة الحبس ودفع الغرامة فى مثل تلك القضايا.

عقوبة خيانة الأمانة وتبديد الأموال بالقانون المصري

تضمن نص المادة رقم “341”، من قانون العقوبات، على التالي:

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“كل من اختلس، أو استعمل، أو بدد مبالغ، أو أمتعة، أو بضائع، أو نقود، أو تذاكر، أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها، أو أصحابها، أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة، أو الأجازة، أو على سبيل عارية الاستعمال، أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة، أو مجاناً، بقصد عرضها للبيع، أو بيعها، أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيهًا مصريًا”.

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