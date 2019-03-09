مصر تحتفل اليوم 9 مارس باليوبيل الذهبي للشهيد.. يوم الشهيد يتصدر الترند

منذ ساعة واحدة أخبار مصر
مصر تحتفل اليوم 9 مارس باليوبيل الذهبي للشهيد.. يوم الشهيد يتصدر الترند
9 مارس يوم الشهيد

تحتفل جمهورية مصر العربية اليوم 9 مارس، بـ “اليوبيل الذهبي ليوم الشهيد”، ويأتي  الاحتفال بهذا اليوم تخليدًا اليوم لذكرى شهداء الدولة المصرية، الذين قد ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن الغالي.

يأتي الاحتفال بيوم الشهيد بالتزامن مع إحياء ذكرى الشهيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق “الفريق عبدالمنعم رياض”.

تصدر قائمة الترند “الهاشتاج”، بمصر بآلاف التغريدات، حيث تنوعت تغريدات، وصرح أحد المغردين “علموا أولادكم أن هناك أرواحا عشقت الموت كى تهب أوطانها الحياة، ضحت بأغلى ما تملك من أجل أن شمس الوطن مشرقة، علموهم قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل ورا جيل، تحيا مصر”.

أعلامنا مرفوعة تحية للشهيد

أعلن أحد المغردين “تحيا مصر دائما فوق والمحن وربنا يرحم جميع شهدائنا الذين دافعوا عن هذه الأرض الطيبة وتحية للشهيد البطل عبد المنعم رياض”.تحيا مصر دائما فوق المحن

وأعلن آخر “لن ننساكم شهداء مصر الأبرار والأبطال مثال التضحية والفداء، أنتم المعلم فى جنة الخلد إن شاء الله”.لن ننساكم شهداء مصر

وأضاف مغرد آخر “الوطن الذى تسخرون منه وتسبونه بسبب غلاء الأسعار، غيركم قدم روحه ونزف دماءه ليصونه من الإرهاب والاستعمار، رحم الله شهدائنا الأبرار وجعل مثواهم جنات وأنهار، وحفظ مصرنا الحبيبة من شر كل حاسدِ غدار”، فيما قال بهاء: “تضحيات قواتنا المسلحة لا تتوقف، من شهداء الحروب لشهداء الإرهاب، تختلف الأحداث والدم واحد، رحم الله شهداء الوطن”.

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