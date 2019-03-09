بالفيديو.. الأرصاد تحذِّر من تغيرات مناخية خلال شهر مارس الجاري

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أعلن مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، إن طقس الدولة المصرية يشهد خلال الوقت الراهن حالة من الاستقرار.

وأوضح أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة المتوقعة لطقس غدًا الأحد تصل العظمى إلى 24 درجة، وأضاف إن توقعات الأرصاد طقس يوم الاثنين القادم سوف تصل درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية.ج

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جاءت تصريحات محمد شاهين خلال مداخلة هاتفيه له عبر برنامج “هذا الصباح”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “إكسترا نيوز”، وأضاف “إن هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من فترة الليل، وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر”.

وأضاف “إن شهر مارس الجاري معروف بالتغييرات المناخية بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى”، وأشار “إن الطقس مازال في فصل الشتاء إلى الوقت الراهن، ومن المتوقع سقوط أمطار، حيث أن فصل الشتاء لم ينتهي بعد، وسوف ينتهي خلال يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2019”.

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