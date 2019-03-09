بدء الاختبارات الشفوية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية.. تعرف على المواعيد والأماكن

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، المرحلة الثانية، والتي تعد المرحلة الأخيرة الخاصة باختيار مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج العام الحالي 1440هـ /2019م.

خلال المرحلة الثانية من الاختبارات، والتي تبدأ بإجراء الاختبارات الشفوية، وإجراء المقابلات الشخصية لمن اجتازوا اختبارات المرحلة الأولى، وخاصة من اجتازوا الاختبارات التحريرية، وذلك بإجمالى عدد سجل ما يقارب من 587 متقدمًا، ومن المقرر أن تجرى الاختبارات الشفوية لمدة أسبوعين خلال الفترة من التاسع إلى الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي لعام 2019.

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صرح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، “أنه تم قد تم الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـالمؤسسة القومية للحج والعمرة عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين من أجل إجراء الاختبارات الشفوية.

وتضمن البيانات توضيح، “من اسم المتقدم، وموعد الاختبار، ومكانه إجراء الاختبار، ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة محافظات جمهورية مصر العربية، على أن تقام الاختبارات في محافظات التالية: “محافظة القليوبية، محافظة الاسكندرية، ومحافظة سوهاج، ومحافظة الجيزة”.

المرحلة الأولى من اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

ومن المتعين أن يشمل اليوم السبت، إجراء الاختبارات في محافظات التالية:

محافظة الاسكندرية.

محافظة البحيرة.

محافظة مرسى مطروح.

محافظة كفر الشيخ.

المرحلة الثانية من اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

بإجمالى عدد 107 متقدم من أجل إجراء الاختبارات الشفوية، والتي سوف يتم إجرائها فى محافظة الإسكندرية بمقر “مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية”، ويتضمن اليوم الثاني إجراء الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس الجاري في محافظات التالية:

محافظة الدقهلية.

محافظة الشرقية.

محافظة المنوفية.

محافظة القليوبية.

محافظة الغربية.

بإجمالي عدد يقارب من 149 متقدمًا، وسوف يتم إجراء الاختبارات الشفوية في مقر “جمعية الشبان المسلمين”، القائمة في بنها الجديدة.

المرحلة الثالثة من اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

أما المجموعة الثالثة من اختبارات المتقدمين، والتى شملت محافظات التالية:

محافظة أسيوط.

محافظة سوهاج.

محافظة الأقصر.

محافظة قنا.

محافظة أسوان.

محافظة المنيا.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة الوادى الجديد.

سوف يتم إجراء الاختبارات الشفوية على مدى يومين من السادش عشر إلى السابع عشر من شهر مارس الجاري لعام 2019، في مقر “مركز التعليم المدني، وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج”، بإجمالي عدد يقارب من 148 متقدم.

المرحلة الرابعة من اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

أما بالنسبة إلى اختبارات المجموعة من المتقدمين لأختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية، والتى تضم محافظات التالية:

محافظة القاهرة.

محافظة دمياط.

محافظة جنوب سيناء.

محافظة بورسعيد.

سوف يتم إجراء الاختبارات يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر مارس الجاري لعام 2019، بإجمالى 92 متقدمًا، حيث سوف يتم إجراء الاختبارات في مقر “المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة”.

أما بالنسبة إلى المحافظات التالية:

محافظة الإسماعيلية.

محافظة شمال سيناء.

محافظة الجيزة.

محافظة بنى سويف.

محافظة السويس.

محافظة الفيوم.

ويصل إجمالي عدد المتقدمين لتلك المرحلة ما يقارب من 91 متقدمًا، سوف يتم إجراء الاختبارات الشفوية يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي، في مقر المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة القائمة في ديوان وزارة التضامن الاجتماعي القائمة في منطقة العجوزة.

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