حريق محدود بجرار قطار بمحطة صدفا بمحافظة أسيوط

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توقفت قبل قليل حركة القطارات، في محطة “صدفا” القائمة في محافظة أسيوط، بعد أن نشب حريق حريق محدود في جرار القطار الذي يحمل رقم “921”، والقادم من محافظة القاهرة باتجاه محافظة أسوان.

وفور وقوع الحادث، انتقلت إلى محطة صدفا “مباحث السكة الحديد”، ورئيس مباحث “صدفا”، بصحة عدد من رجال الحماية المدنية في محافظة أسيوط.

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وقد تم السيطرة على الحريق في دقائق محدودة، وتم فصل الجرار المحترق عن القطار، وتم استبداله بجرار آخر، من أجل العمل على عودة حركة القطارات مرة ثانية.

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