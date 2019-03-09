تسليم لائحة تعديل موظفو السكك الحديد لمجلس الدولة.. لضمان فصل متعاطي المخدرات

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أعلن نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع المستشار حسن شلال، عن تشكيل لجنة تشمل عضوية مستشارى القسم لمراجعة، من أجل تعديل لائحة شؤون العاملين في هيئة سكك حديد مصر

وقد تم تسليم اللائحة إلى مجلس الدولة المصرية من أجل مراجعتها بما يتوافق مع مبادئ القانون المصري، وسوف يتم الانتهاء من تلك اللائحة ليتم إرسالها إلى الحكومة المصرية من أجل إقرارها.

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وأكد رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع المستشار عبد الرازق مهران، “أن التعديلات التي تم إدخالها على لائحة شؤون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، قد تضمن العديد من التعديلات التى قام بها المشرع، وتعمل على تنظيم أوضاع العاملين بالهيئة، وتعمل أيضا على تحدد النُظم والقوانين التي تحكم العاملين بها ويسير عليها الجميع” .

وأوضح مهران، “أن التعديلات تضمنت أيضًا، العمل على إنهاء خدمة الموظف، في حالة ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، لما يحقق الردع، والانضباط نحو أداء العاملين في هيئة سكك حديد مصر”.

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