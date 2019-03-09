التضامن: الأحد بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، إنه اعتبارًا من الغد الأحد، سوف يتم البدء في صرف المعاشات عن شهر مارس الخاصة بأصحاب المعاشات المحولة عبر البنوك.

غدًا الأحد بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

وبحسب بيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، فإن عدد المعاشات المحولة للصرف عبر البنوك يصل عددها إلى ما يقارب من 1.5 مليون مستحق للصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيهًا مصريًا.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ في صرف المعاشات اعتبارًا من بداية كل شهر، ويختلف موعد الصرف على حسب طريقة الصرف سواء كان عبر البنوك، أو عبر بنك ناصر الاجتماعي، أو عبر المنافذ التابعة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف البيان الصادر عن التضامن الاجتماعي، “إن إجمالي عدد الحالات التي صرفت المعاشات حتى الوقت الراهن، سجلت ما يقارب من 5.099 مليون بقيمة مالية إجمالية تقارب من 7 مليارات جنيهًا مصريًا”.

وأشار البيان، “سجل عدد الذين قد قاموا بصرف المعاشات المستحقة عبر ماكينات ATM، ما يقارب من 1.823 مليون حالة، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى ما يقارب من 2.66 مليار جنيهًا مصريًا، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي يصل إلى ما يقارب من 731 ألف حالة صرف بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 1.147 مليار جنيهًا مصريًا.

كما أضاف البيان أن ما يقارب من 2.544 مليون حالة مستحقة للمعاشات، قد قامت بصرف المعاشات المستحقة عن شهر مارس لعام 2019، من خلال مكاتب البريد بقيمة مالية إجمالية سجلت ما يقارب من 3.756 مليار جنيهًا مصريًا.

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