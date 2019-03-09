السيسي يوجه بضبط الأسواق وحماية المستهلك

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عقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، الموافق ٩ مارس، اجتماعا موسعا ضم كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وحول ما أثير ونوقش بالاجتماع، صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية.

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وخلال الاجتماع ذكر رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بالإضافة إلى إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والتي وجه رئيس الجمهورية بضرورة تكثيفها حرصا على مصلحة المواطن المصري هذا بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة، حتى يصل الدعم لمستحقيه.