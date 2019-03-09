التعليم : اعتبار الصف الأول الثانوي تجريبيا هذا العام والأعوام القادمة

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر اعتبار الصف الأول الثانوى فى الثانوية التراكمية تجريبى لجميع الدفعات وليس دفعة العام الدراسي الحالى فقط وهذا تحقيقا للعدالة، حتى لا يكون مجموع الثانوية التراكمية منقسم على عامين للدفعة الحالية وعلى ثلاث سنوات لباقى الدفعات، وهو ما عملت عليه الوزارة منذ البداية.

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا اليوم السبت الموافق ٩ مارس، أوضحت فيه أن الامتحانين التجريبيين الأول والذى عقد فى يناير الماضي والثانى الذى سنعقد فى 24 مارس الجارى لطلاب الصف الأول الثانوى بدون درجات تضاف للمجموع، ولكن بدرجات للتقييم فقط لن تضاف للمجموع لامتحانى مايو ويونيو، مضيفة أنه سيتم احتساب النجاح والرسوب بدءا من 50% من درجات الطلاب، حيث تحدد حالة الطالب من خلال أخر امتحانيين.

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وأشار بيان الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية غدا الأحد، كما أن أسئلة الامتحانات ستكون موحدة على مستوى الجمهورية لأسباب فنية، لكن مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لأخر.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من الامتحانات هو تدريب الطلاب على شكل ونظام الأسئلة الجديدة واستقبال الأسئلة وطريقة تخزينها على التابلت والتصحيح.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم شريحة اتصال بالانترنت بداية من غدا الأحد لجميع طلاب الصف الأول الثانوى لأداء الامتحان الثانى 24 مارس عن طريق أجهزة التابلت المتصلة بالانترنت، أي أنه هذا الإجراء سوف يتم بغض النظر عن جاهزية تلك المدارس بشبكات الانترنت من عدمه.