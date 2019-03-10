التضامن : إحالة ٢٧ سائق أتوبيس مدرسة للنيابة بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات

Advertisements

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم السبت، الموافق ٩ مارس، أنها تحرص على متابعة نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، مضيفة أن اللجنة تمكنت حتى الآن من الكشف على عدد 1438 سائق، وهذا فقط خلال الفصل الدراسى الحالى فى محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية.

ونتيجة إجراء هذا الفحص فقد تبين أن هناك 27 سائقا يتعاطون المواد المخدرة، منهم 17 سائق يتعاطى الحشيش و8 ترامادول و2 مورفين، وأشارت “والي” إلى أن اللجنة تقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال الفصل الدراسى الحالى، وسوف يتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بيانا، أوضح أنه يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد أن تبين خلال فترة المتابعة الماضية وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس، وهم عليهم أحكام فى قضايا نصب وسرقة بالإكراه ،حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، ويحدث ذلك في ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم .

Advertisements

من ناحيته ، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم توسيع الدائرة فى تلك الحملات لتغطي أيضا الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التأكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة .

وأضاف عثمان، أن وزارة التضامن تجرى الآن تنفيذ وإعداد كتاب دورى يتضمن الضوابط وكافة التيسيرات التى تمكن الحملات من تحقيق أهدافها ،يأتي هذا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

كذلك يتم إعداد قاعدة بيانات عن جميع الحافلات المدرسية التابعة للمدارس وكذلك الحافلات التى تتعاقد معها لنقل الطلاب من قبل الشركات الخاصة مع ضرورة الإفادة بأى تحديث فى هذه البيانات مع استمرار تكثيف حملات الكشف بشكل مفاجئ.

وعلى صعيد متصل، نجد أن وزارة التضامن الاجتماعي قد خصصت خط ساخن خاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وهو ” 16023 ” حيث يمكن تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس، وبناء على الشكوى يتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تجدر الإشارة إلى أن حملات الكشف على السائقين التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى قد استطاعت تحقيق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة اتعاطى بينهم، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017 ،كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى ،كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات .