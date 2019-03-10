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ورد سؤال إلى لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، من أجل توضيح “ما حكم الصيام في شهر رجب؟”.

الفتوى توضح.. حكم الصيام في شهر رجب

أجابت لجنة الفتوى على هذا السؤال كالتالي: “يجوز للمسلم أن يصوم تعبدًا إلى الله جل وعلا في شهر رجب، لا حرج فى ذلك ولا مانع منه، وله ثواب صيام التطوع، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من صام يومًا فى سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفًا”، ولم يرد في الشرع الحنيف ما يمنع صيام هذا الشهر، ولا استثناءه من ندب الصيام”.​​

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