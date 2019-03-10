تعرف على.. كيفية حمايتك بقانون الجرائم الإلكترونية من الرسائل المزعجة؟

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تسعى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من أجل حماية المواطن، والحفاظ عليه من أي محاولة للتلاعب أو السطوة على بياناته من قبل بعض الشركات، وهو ما يترتب عليه على الأقل إثارة الذعر أو الإزعاج داخل الأسرة المصرية.

تصدى “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تم معرفته إعلاميًا تحت مسمى “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، حيث يلتزم هذا القانون كافة شركات الاتصالات، و بنوك، وأى شركات تحتفظ أو قائمة على بيانات العملاء بضرورة حمايتها وحفظها تلك البيانات.

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كيفية حمايتك بقانون الجرائم الإلكترونية من الرسائل المزعجة؟

المحافظة على سرية بيانات العملاء، التي قد تم حفظها، وتخزينها، وعدم إفشائها، أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة داخل الدولة المصرية.

عدم إفشاء، أو الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع، أو الحسابات الخاصة التى يدخل عليها المستخدمون أو أشخاص والجهات.

العمل على تأمين مقدمى الخدمة للبيانات، ومقدمي المعلومات، بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.

الالتزام من قبل مقدمي الخدمة مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للعميل متلقى الخدمة.

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