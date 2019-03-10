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طالبت برلمانية بزيادة سن المقبولين بمرحلة رياض الأطفال، حيث أعلنت عضو البرلمان المصري إليزابيث شاكر، إنها قد قامت بتقديم طلب ليتم مناقشة خلال فعاليات جلسة المجلس اليوم الأحد.

برلمانية تطالب بزيادة سن المقبولين برياض الأطفال

وأضافت أن هذا الطلب بخصوص السماح بزيادة سن قبول الأطفال بمدارس مرحلة رياض الأطفال، حتى سن سبعة سنوات.

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وأشارت النائبة، “أن القانون يمنع قبول الأطفال فوق سن الستة سنوات من دخول مرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة”.

وأكد النائبة على مطالبتها بالعمل على زيادة سن الأطفال للقبول في المدارس الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، حتى لا يكون هناك ضغوط على أولياء الأمور وعلى الأطفال، إذا ما التحقوا بالمدارس بطريقة مباشرة.

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