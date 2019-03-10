بالفيديو.. أحمد ترك: شباب الجماعة الإرهابية ممن يفجرون أنفسهم “كلهم فى النار”

Advertisements

صرح أحمد علماء الأزهر الشريف الشيخ أحمد ترك، “إن قتلى الجماعات الإرهابية من الشباب الذين يقومون بتفجير أنفسهم تروح أرواحهم هباءً منثورًا، وجميعهم في النار، حيث أن من شروط الشهادة أنها تنطبق فقط على الجندي الذي يموت دفاعًا عن الأرض والعرض”.

جاءت تصريحات الشيخ أحمد ترك، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد”.

Advertisements

وأضاف الشيخ أحمد ترك، “إن الإرهاب يُنسب إلى أتباع مسيلمة الكذاب، الذي ادعى النبوة، وشنّ المسلمون ضده حروب الردة، فقتلوا من أتباعه الآلاف، وماتوا وهم على اعتقاد نصرة الحق، هؤلاء جميعًا في النار”.

وأكد الشيخ ترك، “أن الجماعات الإرهابية تخضع ضحاياهم من الشباب، إلى عمليات نفسية من أجل غسل الدماغ والمشاعر، تأهيلًا لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية، التي هي من صنيعة أجهزة مخابراتية”.

وأشار إلى “استخدام عمليات الحرب النفسية خلال الحرب العالمية الثانية من الطياريين التابعين لدولة اليابان ضد الأمريكان، لكن الجماعات الإرهابية قد قامت بإضافة بعد ديني من أجل تجنيد الشباب باسم الله ورسوله”.

وأكد الشيخ أحمد ترك إلى ضرورة بث الإعلام، لرسائل توعية تعمل على تحصين أبنائنا ضد الانجراف إلى تلك الأفكار الإرهابية.

وأضاف “القرآن طريقه واضح، ولازم أي شاب يعمل عقله، ويفتح عينيه، ولا تجازف بروحك لاتباع أي شخص ينأى بنفسه عن أماكن تنفيذ العمليات الإرهابية، ويضعك أمام الموت”، وأكد، “أن القائد الحق هو الذي يقود جنوده على خط النار مثل الشهيد عبدالمنعم رياض، بعكس قادة الإرهاب الذين يفرون من المعركة”.

أقرا المزيد مرصد الأزهر يرد على فتوى عدم جواز خروج المرأة للعمل