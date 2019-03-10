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تعرف على، كيفية تسجيل بيانات المرافق بحج القرعة، حيث يقوم مرافق المواطن الراغب فى أداء مناسك حج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019 م، بتسجيل بياناته عبر الإنترنت، أو من خلال طلب كتابي.

بيانات مرافق حج القرعة المطلوبة

بطاقة الرقم القومي.

توضيح صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب.

بيان الحالة الصحية لمقدم الطلب.

رقم هاتف المحمول الشخصي.

يتم التسجيل بنفس رقم مقدم الطلب “مكرر”.

يقوم مقدم الطالب بالتوقيع.

يوقع المرافق بأن البيانات المدونة على مسؤوليتهما.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تتلقى طلبات التقديم إلى حج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019 م، حتى يوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية في مديريات الأمن.

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