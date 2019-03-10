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تعرف على، كيفية تسجيل بيانات المرافق بحج القرعة، حيث يقوم مرافق المواطن الراغب فى أداء مناسك حج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019 م، بتسجيل بياناته عبر الإنترنت، أو من خلال طلب كتابي.
بيانات مرافق حج القرعة المطلوبة
- بطاقة الرقم القومي.
- توضيح صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب.
- بيان الحالة الصحية لمقدم الطلب.
- رقم هاتف المحمول الشخصي.
- يتم التسجيل بنفس رقم مقدم الطلب “مكرر”.
- يقوم مقدم الطالب بالتوقيع.
- يوقع المرافق بأن البيانات المدونة على مسؤوليتهما.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تتلقى طلبات التقديم إلى حج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019 م، حتى يوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية في مديريات الأمن.
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